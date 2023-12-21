Пленный украинец рассказал о раздаче наркотиков его командирами перед атакой

Попавший в плен солдат украинской армии рассказал о том, что его сослуживцам командиры выдавали какие-то наркотические вещества. Сам он отказался их употреблять, поэтому не знает, что именно это было.

«Товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества», - сообщил пленный.

Его слова привели РИА Новости. Наркотики приносил и раздавал командир взвода. В то же время российские бойцы свидетельствуют, что им неоднократно попадались на захваченных вражеских позициях и наркотические средства, и шприцы для их употребления. Один раз найденный порошок даже отправили на экспертизу. Оказалось, что это был амфетамин. Этим объясняется неадекватное поведение украинских военных в некоторых случаях. Они временами идут в атаку в полный рост, не пригибаясь и не укрываясь от огня.