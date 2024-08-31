Военнопленный, который был пленен в Курской области, считает, что его и сослуживцев пригнали в российский регион на убой. Точку зрения украинца привел в своем материале ТАСС.

Арсен Стегарь проходил службу в 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это подразделение было кинуто в наступление на Курскую область. Он рассказал обстоятельства своего пленения. Ему и его сослуживцем поставили задачу закрепиться на окраине села и держать там оборону на протяжении четырех суток. Но уже через два часа среди бойцов насчитывалось двое убитых и семеро раненых.

«Сюда гонят просто на убой, в прямом смысле», - указал он.

Стегарь добавил, что в тылу на Украине необходимо поднимать бунт против работников военкоматов. Военные в то же время должны либо сдаваться в плен россиянам, либо разбегаться по домам.

Ранее украинский штурмовик, попавший в плен в Курской области, заявил, что его подразделение было отправлено в бой под угрозой расстрела. Сам он не служил срочную в армию, и был отправлен на фронт через три месяца обучения. В итоге он остался единственным живым из своей части.