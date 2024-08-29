Появилось видео с рассказом единственного выжившего при штурме ИК-11 бойца ВСУ

Опубликованы кадры с единственным выжившим бойцом ВСУ, участвовавшим в штурме колонии ИК-11 в Малой Локне, сообщил Telegram-канал «Два майора»

На появившемся в сети видео украинский аэромобильник Юрий Радченко рассказывает об участии в штурме ИК-11. Он заявил, что солдаты ВСУ пошли на штурм под угрозой смерти и все его товарищи погибли.

Радченко также отметил, что на срочной службе он не был, а перед тем, как отправился на фронт, прошел всего три месяца обучения.

Перед штурмом солдатам 95 оаэбр ВСУ угрожали расстрелом, если они откажутся исполнять приказы командования, заявил пленный.

Ранее сообщалось, что российский военный стал свидетелем расстрела троих детей боевиками ВСУ в Курской области.