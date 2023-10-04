Пленный украинский диверсант назвал цель высадки десанта ВСУ на полуострове

По его утверждению, перед ними ставились в первую очередь пропагандистские задачи. Он сам и его сослуживцы должны были сделать фото и видеосъемку в Крыму на фоне украинского флага.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 октября, ВКС России пресекли попытку украинских бойцов высадиться на мысе Тарханкут. Те двигались к побережью на быстроходном катере и трех гидроциклах. Один из десантников попал в плен и рассказал о задачах, которые ставило перед ним командование.

«Целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым», - заявили сотрудники Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Их слова привело ТАСС. ВСУ уже неоднократно пытались высадить свой десант в Крыму. Все такие попытки неизменно отражаются нашими бойцами.