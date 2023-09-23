Пленный украинский офицер сдал все данные об украинских корректировщиках огня в ДНР

Он подробно рассказал о людях, которые наводят огонь артиллерии ВСУ на гражданские объекты. Он также сообщил личные сведения командования 1-го армейского корпуса, который воюет на территории республики.

При пленном был смартфон, на котором находились записи с подробными сведениями: фамилиями, именами и отчествами, должностями и телефонами всех указанных лиц. Об этом сообщили РИА Новости.

Этот же человек среди прочих документов выделил особые файлы, содержащие в себе информацию о корректировщиках и наводчиках артиллерийского огня.

«Корректируют удары, в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна. Они осуществляют оттуда наведение по Вооруженным силам России», - указал источник информации журналистов.

Данная информация поможет российским спецслужбам обезвредить наводчиков противника, либо хотя бы организовать достойное противодействие.