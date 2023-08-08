Пленный украинский солдат признал высокие потери ВСУ во время контрнаступления

Примером, по его словам, может служить одна из рот 31-й механизированной бригады. За последний месяц в ней осталось всего 21 человек из первоначальных 120.

По утверждению украинца, который командовал разведывательным отделением, темпы продвижения его подразделения были крайне невысокими. За последние 30 дней оно продвинулось всего на 4-5 километров. Разведка не велась совершенно, никто не знал ситуации вокруг них.

«Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой», - указал пленный боец.

Собственное командование практически ничего не говорило своим подчиненным о целях и задачах движения вперед. Из-за это их моральный дух находился на очень низком уровне.