Пленный ВСУ рассказал о больших потерях из-за низкой квалификации командиров

Пленный ВСУ Данила Стрельцов рассказал о больших потерях среди личного состава из-за непрофессионализма командиров и их наплевательского отношения к рядовым бойцам. Ролик с его допросом распространен Минобороны.

По словам пленного, карты местности, которыми пользуются украинские командиры, зачастую не соответствуют действительности. Порой они посылают солдат в те точки, которые уже заняты российскими военными.

Стрельцов рассказал, как он попал в плен. Его послали установить наблюдательный пост, но на позиции оказались бойцы российской армии. К захваченному солдату отнеслись дружелюбно, дали закурить и попить воды.

«Для меня это непонимание, полное противоречие той картинке, которая была у меня в голове», – признался боец ВСУ.

Также он рассказал, что в действующую армию отправляют практически необученное и плохо вооруженное пополнение.