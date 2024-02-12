Пленный ВСУ: украинские командиры запрещают забирать тела погибших, объявляя их пропавшими без вести

Украинские командиры приказывают бойцам ВСУ не забирать с поля боя тела погибших товарищей, объявляя их пропавшими без вести, рассказал пленный солдат Андрей Лазаркевич на видео, предоставленном СМИ Министерством обороны РФ.

Также он сообщил о заградотрядах, которые стреляют в спину отступающим военным.

Лазаркевич сказал, что лучше сдаться в плен, чем «лежать и гнить, зная, что никто за тобой не придет».

По словам пленного, его забрали в армию, когда он ехал на работу, а при попытке бежать в числе первых отправили на передовую.

Ранее украинский пленный Федор Дыбица сообщил, что за две недели его батальон потерял 70% личного состава. Он рассказал, что командиры отправили подразделение на убой с одними автоматами против гранатометов.