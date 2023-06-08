«Плюс один страх для гидрофобов»: акула убила человека рядом с египетским пляжем

Турист в египетском городе Хургада не выжил после встречи с акулой, сообщает местное генконсульство России.

Морской хищник напал на пару путешественников 8 июня возле пляжа «Dream Beach», пока те плавали в море. Женщине удалось спастись, а вот мужчина погиб.

«Плюс один страх для гидрофобов. Надеюсь, там примут меры»; «Всегда боялся, что в море около пляжа может быть акула. Теперь меня в воду никто не затащит»; «Ужасная трагедия. Соболезную родственникам погибшего», — пишут пользователи социальных сетей, комментируя новость.

В связи с происшествием генконсульство России посоветовало своим гражданам сохранять бдительность при нахождении в воде и строго соблюдать сигналы выхода на сушу.



Позже генконсульство сообщило, что погибший гражданин — РФ.

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