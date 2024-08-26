Площадь пожара под Феодосией достигла 150 гектаров

Под Феодосией площадь пожара достигла 150 гектаров, сообщило Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в мессенджере.

24 августа на горе Тепе-Оба, расположенной под Феодосией, началось возгорание сухой растительности. Ситуацию с тушением огня осложнил ветер. На время ликвидации пожара был перекрыт участок дороги Феодосия — Орджоникидзе.

Как уточнили в МЧС России, спасатели не допустили распространение огня на село Южное. На данный момент в тушении пожара участвуют 470 специалистов, а также 100 единиц техники. Пока что тушение также осложняет сильный ветер.

Ранее из-за пожара было уничтожено 74 гектаров территории. Пожарным удалось спасти два садовых товарищества. Министр экологии Крыма Ольга Славгородская накануне попросила помощи у волонтеров, имеющих опыт в тушении пожара.

Ранее также стало известно, что один пострадавший при пожаре на НПЗ в Омске погиб.