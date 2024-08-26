Скончался один пострадавший при пожаре на НПЗ в Омске

Один человек погиб после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Всего во время чрезвычайного происшествия пострадали семь человек. У двух сотрудников предприятия диагностированы ожоги разной степени. Как отметил губернатор, шестеро уже покинули медицинские учреждения после получения необходимой помощи. Все люди находились на лечении в городской БСМП-1.

По предварительным данным, пожар площадью более 1 тыс. кв.м был вызван возгоранием технологического оборудования. По факту нарушения требований безопасности открыто уголовное делопроизводство.

Ранее сообщалось о том, что сотрудникам спецслужб удалось сократить площадь возгорания до 150 кв.м. На месте происшествия работают 52 представителя МЧС и 15 единиц спецтехники.