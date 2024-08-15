Площадь пожара на территории завода в Люберцах выросла до 3,5 тысячи квадратных метров
Фото: [медиасток.рф]
Площадь пожара в производственном здании в подмосковных Люберцах увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.
На месте работают порядка восьмидесяти специалистов и свыше двадцати единиц техники. К тушению привлекли два вертолета — КА-32 и Ми-26.
По данным СМИ, пожар случился на территории Ухтомского завода. Возгорание произошло в здании по производству декораций для мероприятий.
Данные о пострадавших не поступали.