Площадь пожара на территории завода в Люберцах выросла до 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в производственном здании в подмосковных Люберцах увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают порядка восьмидесяти специалистов и свыше двадцати единиц техники. К тушению привлекли два вертолета — КА-32 и Ми-26.

По данным СМИ, пожар случился на территории Ухтомского завода. Возгорание произошло в здании по производству декораций для мероприятий.

Данные о пострадавших не поступали.