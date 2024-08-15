Площадь пожара в производственном здании в Люберцах составляет 1,6 тысячи «квадратов»

В подмосковных Люберцах тушат крупный пожар в производственном здании.

Огонь распространился на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщали, что горит здание на улице 65 лет Победы. Охваченное огнем помещение принадлежит компании по производству декораций.

Других подробностей происшествия пока не приводится.