По Донецку и Горловке вновь выпустили десятки снарядов со стороны Украины

Донецк и Горловка вновь попали под украинский обстрел вечером пятницы, 14 июля. Об этом сообщили в канале ДНР в СЦКК.

Украинцы наносили удар, предположительно, из Галицыновки по Кировскому району Донецка, выпустив пять снарядов 155 мм калибра, из Уманского – по Куйбышевскому району Донецка, выпустив на один снаряд больше, чем ранее.

Также из Дзержинска была обстреляна и Горловка, удар пришелся по Никитовскому району. В итоге по самым последним данным за прошедшие несколько часов украинцы нанесли 32 удара по населенным пунктам ДНР.