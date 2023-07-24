По результатам массовой драки со стрельбой на Сахалине возбуждено уже третье уголовное дело

Ранее в социальных сетях массово разошлись видеокадры, как в городе Долинске более десятка мужчин вступают в рукопашные схватки, таранят друг друга автомобили.

Правоохранители по горячим следам доставили в отделение полиции троих участников потасовки. Личности еще троих они сумели установить. Почти сразу же были возбуждены уголовные дела по двум статьям: хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений с помощью оружия. Чуть позже было возбуждено и третье, на этот раз по поводу покушения на убийство.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Сахалинской области. Полиции и следователям предстоит еще очень много выяснить. Пока они не знают даже точное количество участников драки.