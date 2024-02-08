По военной базе США в Сирии был нанесен ракетный удар

Американская база, которая находится на сирийском нефтяном месторождении «Омар», попала под обстрел ракетами. Об этом сообщило РИА Новости .

На востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, располагается очередная военная база США. Ее цель – контролировать месторождение нефти под названием «Омар». На этой базе прогремело несколько взрывов. Они стали результатом ракетного обстрела, которому подверглась база.

«Американская база на месторождении "Омар" была обстреляна четырьмя ракетами», - заявил журналистам их источник в Сирии.

Сразу же после инцидента американская армия подняла в воздух свои вертолеты. Кто именно нанес удар, не сообщается.

Ранее сообщалось о подобном ударе по американской базе, которая находится рядом с газовым месторождением «Конико». Она располагается все в той же провинции Дейр-эз-Зор. По результатам обстрела на базе вспыхнул пожар.