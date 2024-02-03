На базе США в Сирии вспыхнул пожар после нанесения по ней ракетного удара

На база Соединенных Штатов, расположенной на газовом месторождении «Конико», возник пожар. До этого в нее попали 4 ракеты, которые привели к возгоранию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее газета Al Mayadeen опубликовала новость о том, что американская база на востоке Сирии попала под ракетный удар. Теперь же появились некоторые подробности этой атаки, а также сведения об ее последствиях.

«Американская база на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре была обстреляна четырьмя ракетами, на ней начался пожар», - заявили журналистам.

До этого силы США наносили удары по сирийским позициям в Сирийской пустыне, а также на границе Ирака и Сирии. Есть данные, что это привело к гибели нескольких человек.

Ранее пресса сообщала об атаке американской базы в Иордании. Воздушные удары были нанесены беспилотниками, и от этого погибли трое солдат армии США. Еще 25 военных получили ранения.