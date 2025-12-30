По заданию из-за рубежа: как ФСБ сорвала планы иностранца по нападению на школу в Адыгее

Федеральная служба безопасности предотвратила вооруженное нападение на учебное заведение в Адыгее. По данным Telegram-каналов, в республике был задержан иностранный гражданин, подозреваемый в подготовке теракта в одной из школ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства обнаружили и изъяли у задержанного улики, указывающие на тщательную подготовку к совершению преступления. В автомобиле подозреваемого находилось десять бутылок с зажигательной смесью, два ножа, а также символика международной террористической организации. По предварительной информации следствия, задержанный действовал не самостоятельно, а выполнял задание, полученное от куратора, находящегося за пределами России. На допросе он подтвердил, что планировал совершить нападение именно на школьное учреждение. В настоящее время по данному факту проводится расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.