Следствие направило в суд уголовное дело 17-летнего жителя Пермского края по статье о терроризме

Следственные органы Пермского края завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, подросток обвиняется в подготовке двух террористических актов. Утвержденное обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодой человек проходит по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая статью 30 и статью 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). По данным следствия, с февраля 2024 года обвиняемый начал активно изучать в интернете материалы неонацистской идеологии, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

В сентябре 2024 года он приступил к практической реализации планов, приобретя первые компоненты для изготовления взрывчатки. Его целью стало одно из учреждений города Чернушки. С января 2025 года, вступив в запрещенное праворадикальное сетевое сообщество, подросток начал получать указания от анонимных кураторов. Под их руководством с мая 2025 года он приступил к подготовке второго преступления — поджога другого объекта в Чернушке. Деятельность юноши была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 12 июня 2025 года. Теперь ему предстоит отвечать перед судом.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрыв на нефтепроводе под Тюменью.