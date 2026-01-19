Побег из огненной ловушки: журналист выпрыгнул из горящей машины после атаки украинского дрона

Российский военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в зоне СВО в августе 2024 года, впервые детально раскрыл обстоятельства атаки. В интервью актёру Вячеславу Манучарову на Rutube журналист рассказал, что автомобиль, в котором он находился, был атакован украинским беспилотником с зажигательным боеприпасом.

«Машина загорелась, я загорелся. И я просто довольно быстро понял, что если я не покину автомобиль, я сгорю», — приводит слова Поддубного издание.

По его рассказу, ему пришлось принимать решение за доли секунды: «Я вышел из машины, а машина ехала километров 100 в час. И была похожа на огненный шар».

Спасаясь от неминуемой гибели, журналист выпрыгнул на ходу и оказался в придорожных кустах. Придя в себя примерно через 15 минут, он смог самостоятельно подняться и выйти на дорогу, где его заметили и помогли проезжавшие мимо люди.

Напомним, инцидент произошёл 7 августа 2024 года в Курской области. На следующий день тяжелораненого журналиста доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. По данным на тот момент, у Поддубного были диагностированы ожоги 20% тела и контузия. 22 августа президент России Владимир Путин лично позвонил военкору, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления.