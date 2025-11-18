Побег ценой травм: якутская блогер Анжелика Протодьяконова пострадала, спасаясь от агрессии гостя

Известная якутская блогер Анжелика Протодьяконова, прославившаяся как интернет-мем благодаря экстравагантному образу, оказалась в больнице с серьезными травмами. Девушка выпрыгнула из окна первого этажа, пытаясь спастись от внезапного нападения знакомого парня.

Инцидент с Анежеликой Протодьяконовой произошел во время встречи с другом у нее дома. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По словам блогерши, молодой человек пришел в гости, однако в какой-то момент его поведение резко изменилось, и он якобы начал наносить ей удары. Причины столь внезапной агрессии остаются неясными — сама Анжелика не может вспомнить начало конфликта.

Оказавшись в безвыходной ситуации и теряя сознание от побоев, девушка приняла отчаянное решение — спастись бегством через окно. Прыжок даже с небольшой высоты первого этажа обошелся ей дорого. Медики диагностировали у Протодьяконовой сотрясение головного мозга и перелом ребра. Сейчас пострадавшей тяжело двигаться, ее дыхание затруднено, а разговор причиняет боль. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

