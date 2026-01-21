Побежденные стихией: как 12 россиян застряли на высоте 1500 метров на самом суровом вулкане планеты

Российская альпинистская экспедиция попала в критическую ситуацию в одном из самых суровых мест планеты. Как сообщают Telegram-каналы, группа из 12 альпинистов во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым уже шесть дней заблокирована жесточайшей вьюгой на склоне вулкана Сидли в Антарктиде.

Экспедиция отправилась на покорение горы Сидли — потухшего вулкана высотой 4285 метров. Однако подняться удалось лишь на высоту около 1500 метров, где альпинистов накрыла «сумасшедшая непогода». Свирепый шторм не позволяет группе не только продолжить восхождение, но и спуститься в безопасную зону, фактически держа людей в ледяном плену.

Условия на месте стоянки экстремальные: по ночам температура опускается до –42 °C. Российские альпинисты, оказавшиеся в заложниках у антарктической стихии, вынуждены расходовать ресурсы, надеясь на улучшение погоды для эвакуации или продолжения пути. Ситуация остается напряженной, а дальнейшая судьба экспедиции зависит от того, как скоро утихнет шторм над ледяным континентом.