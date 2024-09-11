Почти 12 часов тушили пожар в нежилом здании в Наро-Фоминске

Безопасность
управление МЧС России по Московской области

Фото: [управление МЧС России по Московской области]

Пожар площадью двести квадратных метров произошел в нежилом здании в селе Петровское под Наро-Фоминском.

Сведения о возгорании поступили спасателям накануне после двух часов дня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

К тушению пожара на третьем этаже здания на Заводской улице привлекали свыше шестидесяти человек и семнадцать единиц техники.

Последствия возгорания были полностью ликвидированы почти в два часа ночи. Никто из людей не пострадал.

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