Почти 12 часов тушили пожар в нежилом здании в Наро-Фоминске
Фото: [управление МЧС России по Московской области]
Пожар площадью двести квадратных метров произошел в нежилом здании в селе Петровское под Наро-Фоминском.
Сведения о возгорании поступили спасателям накануне после двух часов дня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
К тушению пожара на третьем этаже здания на Заводской улице привлекали свыше шестидесяти человек и семнадцать единиц техники.
Последствия возгорания были полностью ликвидированы почти в два часа ночи. Никто из людей не пострадал.