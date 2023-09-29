Почти 130 ДТП с электросамокатами зафиксированы в Нижегородской области с начала года

Почти 130 аварий с электросамокатами зафиксировали в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД.

Отмечается, что за первые полгода было выявлено почти 40 ДТП с участием электросамокатов, а с июля по сентябрь — около 90.

Добавляется, что аналогичный период 2022 года было отмечено только почти 40 аварий.

Напомним, что для снижения числа подобных аварий введены ограничения на использование самокатов на федеральном уровне.