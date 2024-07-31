Почти 150 человек найдены в лесах Подмосковья за два летних месяца

В четыре раза меньше человек потерялось в подмосковных лесах за два летних месяца в этом году. Так, в этом году потерялось 147 человек, а в прошлом году за аналогичный период лета потерялось 609 человек. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лето — это не только сезон отпусков на море, но и время активных прогулок в лесу. К сожалению, увлекаясь „тихой охотой“, не все могут самостоятельно найти обратную дорогу к дому или месту входа в лес», — рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

Примечательно, что такая динамика по снижению числа заблудившихся объясняется тем, что жара, которая царствовала в Подмосковье в первые летние месяцы, не могла не повлиять на ситуацию в лесах. Грибов этим летом заметно меньше, а те, что есть — часто трухлявые и червивые.

Также достаточно благополучная ситуацию с заблудившимися в лесу достигается комплексным подходом — благодаря проекту «Лавочки-навигаторы в лесах», который с каждым годом расширяется и развивается, а также благодаря активной информационной работе лесничих с жителями.