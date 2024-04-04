Почти 170 кустов конопли изъяли полицейские у жителя Чехова

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в подмосковном Чехове тридцативосьмилетнего местного жителя, устроившего плантацию конопли в доме матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник оборудовал часть жилого дома в деревне Жальское, принадлежащего матери, под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. С этой целью мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы, вентиляторы и другое необходимое оборудование. Также он отвел специальные места для сушки и хранения марихуаны.

Так, в ходе обыска полицейскими обнаружены и изъяты 169 кустов конопли, 21 сверток с измельченной растительной массой, электронные весы и упаковочные материалы. Согласно заключению эксперта, содержимое одного из пакетов является наркотическим средством из конопли — марихуаной.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. А самому фигуранту дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.