Почти 18 тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье в марте

В марте текущего года в регионе было зарегистрировано 17 791 преступление, сообщили в Прокуратуре Московской области. Число правонарушений снизилось на 3,2%.

Число преступлений, совершенных за указанный период в общественных местах, составило 3,4 тысячи; лицами, ранее уже совершавшими преступления, — 5,4 тысячи; лицами, в состоянии опьянения, — 1,8 тысячи.

В марте в Подмосковье зарегистрировали почти 3,9 тысячи преступлений, совершенных с использованием ИТ или в сфере компьютерной информации.

Всего в прошлом месяце в области было совершено 57 хулиганств, 45 разбоев, 210 грабежей, 3,1 тысячи мошенничеств, 3,7 тысячи краж, 70 угонов автомобилей, 613 краж с банковского счета или в отношении электронных денежных средств.

В истекшем периоде 2024 года в сфере незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано 2,1 тысячи преступлений.