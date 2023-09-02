Почти 30 природных пожаров потушено в России за прошедшие сутки

В нашей стране силами сотрудников Авиалесоохраны удалось потушить почти 30 природных пожаров за сутки. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в одной из соцсетей.

Отмечается, что площадь потушенных возгораний составила более 1,7 тыс. га.

Добавляется, что в целом на территории страны к сегодняшней полуночи было зафиксировано почти 40 лесных пожаров на площади более 6,3 тыс. га.

Уточняется, что самая большая площадь возгораний выявлена в Якутии, площадь пожаров составляет почти 3,4 тыс. га.