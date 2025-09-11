Почти 3 тыс. квартир в руинах: стали известны масштабы разрушений в Ростове после атаки дронов

После удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по центральной части Ростова-на-Дону 14 августа приблизительно 3 тыс. квартир в 30 жилых зданиях понесли ущерб. Об этом проинформировало правительство Ростовской области.

По информации от официальных источников, на данный момент заменено около 700 стекол, 200 оконных рам и восстановлено 50 балконов. Предстоит выполнить работы по остеклению в 72 квартирах. По предварительным планам, окончание восстановительных работ ожидается в октябре.

Параллельно продолжается процесс приема заявлений на получение компенсационных выплат в связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией. На текущий момент выплаты получили 432 человека. Кроме того, ведется подготовка к выплате компенсаций за частичную потерю вещей первой необходимости.

Напомним, 14 августа украинские вооруженные силы совершили атаку с использованием начиненных взрывчаткой дронов по ряду российских городов. В Ростове-на-Дону 13 человек получили ранения. В ходе атаки на город был использован дрон-камикадзе под названием «Летучая лисица», созданный на базе двухместного самолета.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила за утро 11 сентября 15 украинских БПЛА под Белгородом.