Российская ПВО сбила за утро 11 сентября 15 украинских БПЛА под Белгородом

На протяжении утра четверга, 11 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над Белгородской областью 15 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории Белгородской области, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали они в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 17 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов сбито над Воронежской областью — 6 единиц.