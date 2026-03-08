В Подмосковье продолжаются поиски трех 13-летних подростков

В подмосковном Звенигороде продолжаются масштабные поиски трех пропавших подростков. К операции подключились более 150 человек — волонтеры, спасатели и местные жители, сообщили ТАСС в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт.

По словам координатора отряда Андрея Чернова, сообщение о пропаже 13-летних подростков поступило на горячую линию вечером 7 марта. После получения заявки началась поисковая операция.

В настоящее время специалисты и добровольцы проверяют прибрежную территорию Москва-река, а также анализируют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных очевидцев. Параллельно в городе ведется распространение ориентировок — волонтеры расклеивают объявления в районах предполагаемого исчезновения подростков.

По данным поискового отряда, к операции уже привлечены более 150 человек. Работы продолжаются.

