Почти четыре килограмма наркотиков изъяли подмосковные полицейские у жителя Ленобласти

Подмосковные полицейские изъяли у 20-летнего жителя Ленинградской области свыше 3,8 килограмма наркотических средств. Молодого человека задержали во Фрязино, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции во время патрулирования обнаружили припаркованный автомобиль, пассажир которого вел себя очень подозрительно и заметно нервничал. Правоохранители приняли решение досмотреть транспортное средство в присутствии понятых.

В авто находились пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, в мобильном телефоне подозреваемого нашли фотографии тайников-закладок. Там полицейские обнаружили еще пять полимерных свертков с наркотиками.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Фигуранта заключили под стражу.