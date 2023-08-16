Почти четыре тысячи человек прошли подготовку в пункте отбора контрактников в Балашихе

Почти 4 тысячи человек прошли через Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он начал свою работу в Балашихе в апреле этого года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Три с половиной тысячи мужчин контракт заключили. Об этом сообщили в интернет-издании inbalashikha.ru .

Напоминаем, что в процедуру отбора входят три этапа. Первый — это медкомиссия, на которой определяют годность по здоровью. Второй — собеседование, где уже определяют профессиональную годность, задают вопросы про опыт службы, проверяют психологию человека, как он реагирует на острые вопросы. Особенно приветствуются те, у кого есть опыт службы, срочники и бывшие контрактники. Если медики дали «добро», проверка в Министерстве обороны и ФСБ пройдена, подписывается контракт. Весь процесс занимает минимум три дня и проходит на Восточном шоссе в Балашихе.

Желающих освоить военную специальность по контракту очень много. Все разных возрастов и профессий. Пока добровольцы ждут результатов, зря времени не теряют. Их обучают азам военной науки: тактической медицине, саперному делу. Обязательный пункт — огневая подготовка из разных видов оружия.

Служба добровольцем в зоне СВО является высокооплачиваемой и уважаемой. Мобилизованным присваивается тот же статус, что и военнослужащим. При заключении контракта даже на один год они получают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и 200 тысяч рублей ежемесячно. Также, помимо выплат, контрактники имеют право на социальные гарантии и льготы. По возвращению из зоны СВО демобилизованным положен статус ветерана боевых действий. Семьям мобилизованных оказывается помощь — психологическая и финансовая.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.