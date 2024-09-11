Почти десять часов тушили торфяной пожар в Подмосковье, поджигатели уже установлены

Торфяной пожар произошел в четырех километрах от поселка Копылово под Клином. Возгорание обнаружили местные жители и сразу же сообщили о нем в Систему-112.

На место оперативно направили семь человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар тушили почти десять часов. Причиной горения торфяников стал человеческий фактор. Личности подозреваемых в поджоге уже установлены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил подмосковные округа с повышенным риском подтоплений.