Почти десять часов тушили торфяной пожар в Подмосковье, поджигатели уже установлены
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Торфяной пожар произошел в четырех километрах от поселка Копылово под Клином. Возгорание обнаружили местные жители и сразу же сообщили о нем в Систему-112.
На место оперативно направили семь человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар тушили почти десять часов. Причиной горения торфяников стал человеческий фактор. Личности подозреваемых в поджоге уже установлены.
Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил подмосковные округа с повышенным риском подтоплений.