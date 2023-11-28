Почти десять тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

Дорожные службы Подмосковья во время ночного дежурства очистили и обработали противогололедными материалами свыше 9,7 тысячи дорог. Об этом сообщил глава областного Минтранса Алексей Гержик. Его слова приводит пресс-служба министерства.

В первую очередь работы провели на опасных участках с интенсивным движением. На улицах Подмосковья сейчас дежурит спецтехника, проводится превентивная обработка дорог для того, чтобы обеспечить безопасный проезд.

«Оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает мониторить дорожную и погодную ситуацию. <…> Также отмечу, что работа общественного транспорта стоит на контроле, все автобусы выведены на линию, работают в штатном режиме», — подчеркнул Алексей Гержик.

Министр указал, что из-за погодных условий в расписании автобусов могут быть незначительные задержки. Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к работе дорожных и коммунальных служб.

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