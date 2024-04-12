Почти две тысячи катафотов обустроят на дорогах Подмосковья в 2024 году
Фото: [Минтранс МО]
В течение этого года на участках региональной дорожной сети Подмосковья будет обустроено порядка двух тысяч катафотов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на двадцати дорожных участках в двенадцати муниципалитетах. Это дороги с высокой аварийностью и опасными поворотами.
Больше всего катафотов обустроят в Дмитрове — почти 870. Также в лидерах по объемам работ — Истра и Талдом, где появится по двести таких дорожных объектов.
Катафоты в Подмосковье устанавливают с 2019 года. В общей сложности, на дорогах области появилось уже более 165 тысяч таких элементов.