Почти к четырем годам колонии приговорили женщину в Подмосковье за мошенничество в сфере туризма. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, с июня по сентябрь 2022 года женщина находила клиентов, которые планировали отправиться в туристическую поездку. Злоумышленница предлагала им туристский продукт, получала за это деньги, однако свои обязательства так и не выполнила.

В результате одиннадцати гражданам был причинен ущерб в размере более 3,7 миллиона рублей. Полученными деньгами мошенница распорядилась по собственному усмотрению.

Подольский городской суд приговорил женщину к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба.