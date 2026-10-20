Козловский в одностороннем порядке снизил выплаты на дочь от Зуевой

Конфликт между 39-летней актрисой Ольгой Зуевой и ее бывшим возлюбленным, 41-летним актером Данилой Козловским из-за алиментов на шестилетнюю дочь получил новое развитие, пишет Teleprogramma.org.

Ольга заявила, что с 4 июня не получает выплат, а задолженность за предыдущие месяцы так и не погашена. По ее словам, в сентябре 2025 года Козловский в одностороннем порядке снизил ежемесячные суммы сначала на 20%, а затем — еще больше.

Первые деньги поступили только после того, как Зуева публично обратилась с этой проблемой. Однако сумма оказалась примерно на 80% меньше прежних выплат.

«Данной суммы недостаточно даже для оплаты аренды квартиры», — рассказала Ольга.

Выплаты, по ее словам, прекратились почти сразу после вынесения судебного приказа о взыскании алиментов. В подтверждение своей позиции Зуева ссылается на банковскую справку.

Отдельно Ольга возмутилась письмом от представителя Козловского. В нем содержалось предложение делить расходы на ребенка пополам. При этом аренда жилья, мебель для детской комнаты и отдых не были признаны «разумными» тратами. Зуева считает такой подход несправедливым.

20 октября стороны вновь встретятся в суде. Зуева настроена решительно, а появление Козловского на заседании пока под вопросом.

Ранее актер Виталий Гогунский выиграл суд у бывшей жены по алиментам на единственную дочь.