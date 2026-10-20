Голкипером «Спартака» интересуются три европейских клуба

Журналист Лепор: вратарем «Спартака» Максименко интересуются в Германии и Италии

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Журналист Лоренцо Лепор в своих соцсетях рассказал об интересе к голкиперу «Спартака» Александру Максименко со стороны нескольких европейских клубов.

По его данным, в российском вратаре заинтересованы клубы первой Бундеслиги «Аугсбург» и «Вердер», которые хотят получить Максименко в качестве свободного агента. Действующий контракт голкипера со «Спартаком» истекает летом следующего года.

Однако Лепор отмечает, что для самого Максименко приоритетным остается вариант с итальянской Серией А. По его данным, уже прошли предварительные переговоры с «Монцей».

Александр Максименко является воспитанником «Спартака», за основную команду он выступает с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в €4 млн. В нынешнем сезоне Максименко провел 10 матчей в РПЛ, пропустив в них семь мячей и четыре раза отстояв на ноль. В активе голкипера шесть выступлений за сборную России.

Ранее стало известно, что следующий матч сборная России проведет против команды Узбекистана 12 ноября в Ташкенте.

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