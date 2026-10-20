Еще одно громкое возвращение в фигурке: Софья Муравьева вновь тренируется у Плющенко

Серебряный призер чемпионата России — 2024 года фигуристка Софья Муравьева вернулась в академию Евгения Плющенко. Об этом двукратный олимпийский чемпион сообщил в своих соцсетях.

«Снова вместе, снова рядом. С Соней-Мурой. Не делаем громких заявлений. Работаем. Welcome back to the family of Angels of Plushenko», — написал Плющенко.

Муравьева в 2025 году покинула академию «Ангелы Плющенко» со скандалом. Фигуристку отчислили за «плохое поведение». Администратор соцсетей академии написала, что Муравьева требовала к себе особого отношения, опаздывала на тренировки и хамила тренерам. После отчисления спортсменка на вопрос «как дела?» ответила: «Злодействую потихоньку».

Муравьева в прошлом сезоне тренировалась у Алексея Мишина, но в мае рассталась и с ним. В нынешнем сезоне фигуристка неудачно выступила на первом этапе Гран-при России в Казани, заняв лишь 10-е место.

Ранее фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе.