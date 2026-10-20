Госслужащих Подмосковья научат поручать рутинные задачи искусственному интеллекту

В Московском областном филиале Президентской академии открыли набор на программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении». Обучение стартует 9 ноября 2026 года. Слушателей научат применять нейросети для подготовки документов, анализа обращений жителей, работы с нормативной информацией и контроля исполнения поручений.

Первыми участниками программы стали более 60 сотрудников муниципальных администраций и других бюджетных учреждений Подмосковья. Занятия будут проходить в очно-заочном формате с использованием дистанционных образовательных технологий. Это позволит совмещать учебу с работой и сразу проверять новые инструменты на практике.

«Слушатели изучат, как составлять запросы к искусственному интеллекту, готовить документы, работать с нормативной информацией и ведомственными базами знаний. В программу также входят анализ данных и обращений граждан, создание чат-ботов и ИИ-агентов. Участники получат записи вебинаров, а опытные преподаватели проведут практические занятия и тестирование», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заместитель директора филиала, директор Центра дополнительного образования и развития компетенций Владимир Ким.

Искусственный интеллект может помочь сотрудникам администраций быстрее обрабатывать обращения жителей, определять их тематику и направлять ответственным исполнителям. Нейросети также способны классифицировать документы, извлекать из них необходимые сведения, сравнивать версии и готовить черновики писем, служебных записок и протоколов. Еще одно направление — контроль сроков исполнения поручений и мониторинг показателей муниципальных программ.

«В условиях высокой нагрузки искусственный интеллект помогает быстрее анализировать большие объемы информации и выявлять закономерности. Такие инструменты востребованы при работе с обращениями граждан, в документообороте, интерактивных сервисах обратной связи, контроле и мониторинге. Поэтому мы разработали программу, которая поможет управленцам освоить современные технологии и применять их в повседневной работе», — отметила декан факультета государственного и муниципального управления, кандидат юридических наук Марина Гайдышева.

Программа ориентирована на практическое применение ИИ в государственном и муниципальном управлении. При этом результаты работы нейросетей требуют проверки сотрудниками: искусственный интеллект может допускать ошибки, неверно трактовать нормативные документы или упускать важные детали. Его задача — ускорять выполнение рутинных операций, а не заменять профессиональную оценку и ответственность государственных служащих.