Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди впервые вышли вместе в свет

30-летняя модель Кендалл Дженнер и 29-летний актер Джейкоб Элорди впервые появились вместе на публичном мероприятии, пишет Page Six. Они посетили гала-вечер Музея киноакадемии.

Пара прошла красную дорожку по отдельности, но позже сидела за одним столом. После вечеринки они уехали из отеля «Шато Мармон» на одном автомобиле.

Дженнер была в черно-белом платье Валентино в горошек с открытыми плечами, а Элорди — в смокинге Боттега Венета с черной бабочкой и солнцезащитных очках. Актер снимал модель на видео, а потом присоединился к ней у входа.

В прошлом месяце папарацци сфотографировали пару в Париже: они гуляли за руку. Тогда Элорди попросил фотографов не мешать.

Знаменитости не комментируют свои отношения. По данным издания, Дженнер помогала Элорди искать дом в Лос-Анджелесе, но совместный переезд не планируется. При этом, по словам инсайдера, Кендалл рассматривает Джейкоба как потенциального мужа.

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