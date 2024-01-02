Почти каждый пятый погибший в Газе израильский солдат был убит своими

17% военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших в секторе Газа с начала конфликта, были убиты собственной армией, сообщает Francetvinfo.

Всего по вине своих сослуживцев с момента начала наземной операции в Газе погибли 29 военнослужащих ЦАХАЛ из 170, гибель которых признает израильская армия.

Больше всего смертей (18) были связаны с «дружественным огнем». Среди других причин гибели израильских солдат называются наезд танка, обрушение стены, пожар и неосторожное обращение со взрывчаткой.