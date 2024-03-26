Почти килограмм мефедрона нашли в машине иностранца в Кашире

В Кашире задержали иностранца на каршеринговом автомобиле, который перевозил наркотики. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Машина была остановлена на 111-м километре трассы М-4 «Дон». За рулем авто находился уроженец одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 34 лет.

В ходе осмотра автомобиля под капотом были найдены два свертка. Как показала экспертиза, в них находился мефедрон. Общая масса запрещенного вещества превысила 900 граммов.

На мужчину завели уголовное дело. Каширским городским судом фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.