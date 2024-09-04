Почти полсотни человек тушили торфяной пожар в Шатуре
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Торфяной пожар произошел в километре от поселка Туголесский Бор под Шатурой, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание выявили в ходе наземного патрулирования. Огонь распространился на площади 0,4 гектара, затем она увеличилась до 0,6 гектара. На место незамедлительно отравили сорок шесть человек личного состава лесопожарных формирований и восемнадцать единиц техники.
На ликвидацию возгорания ушло менее пяти часов. Причиной пожара стал человеческий фактор. Подозреваемые в поджоге уже установлены.
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