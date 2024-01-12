Почти полсотни камер «Безопасного региона» установят в Кашире в этом году

В этом году к системе «Безопасный регион» в Кашире присоединят около пятидесяти новых камер видеонаблюдения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Камеры будут размещены на подъездах многоквартирных домов и на улицах города. Это необходимо для обеспечения общественной безопасности.

Сейчас в Кашире к «Безопасному региону» подключено уже свыше тысячи камер. Они расположены в парках, скверах, на перекрестках и социально значимых объектах.

Камерами видеонаблюдения активно пользуются правоохранители. Информация с них помогает раскрывать преступления.