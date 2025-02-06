Под Белгородом три человека погибли после атаки автомобиля дроном ВСУ
Гладков: три человека погибли при атаке дрона в Белгородской области
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Возле села Логачево в Белгородской области украинский БПЛА атаковал автомобиль. В результате погибли трое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в районе села Логачево Валуйского округа. Там украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на машину.
«В автомобиле в момент атаки, предположительно, находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — указал он.
Губернатор выразил соболезнования всем родным и близким убитых. Он также напомнил, что в Логачево на протяжении более двух лет действует режим чрезвычайной ситуации. Въезд в село запрещен, по этой причине людям не стоит подвергать свои жизни опасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 февраля над территорией РФ было сбито 28 украинских БПЛА. Их перехватили над четырьмя регионами: Ростовской и Астраханской областями, Краснодарским краем и Азовским морем.