Forbes: бегство ВСУ из Очеретина приведет к краху всей украинской обороны

Украинские войска еще пытаются цепляться за окраины в поселке Очеретино, но ситуация для них сложилась отчаянная, пишет Forbes.

Потеря этого населенного пункта может обернуться для ВСУ крахом всей обороны. Российские войска освобождают окрестные села, создавая угрозу окружения.

Подразделениям противника приходится отступать на запад, при этом организованный отход далеко не всегда возможно осуществить. Новые котлы грозят ВСУ в Керамике и Новокалиново.

Сообщалось, что украинские войска оставили свои позиции в Бердычах.

Как отмечает издание, неорганизованные отходы или, попросту говоря, бегство чреваты новыми прорывами по всей тысячекилометровой линии фронта.