Под Читой впервые за долгое время зафиксировано заболевание корью

В Чернышевском районе Забайкалья выявлено заболевание у непривитого ребенка. Последний раз корь выявлялась в регионе пять лет назад.

Тогда болезнь подхватили сразу 27 детей, поэтому медики и Роспотребнадзор забили тревогу. Они в очаге заражения проводят целый ряд противоэпидемических мероприятий. Болезнь поражает в первую очередь непривитых детей, в связи с этим именно им в первую очередь уделяется внимание со стороны представителей здравоохранителей. Об этом заявило ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

На протяжении 2023 года корь выявлена на территории 63 регионов России. Число заболевших данной инфекционной болезнью превысило 3,7 тысяч человек. Корь считается одной из самых заразных инфекций, вдобавок ко всему она сопровождается большим числом сопутствующих осложнений: воспалением легких и среднего уха, крупом, миокардитом, энцефалитом.