Под Иркутском мужчина за плач задушил полуторагодовалого ребенка

ЧП случилось в поселке Куйтун 10 июля. Там 20-летний парень остался наедине с ребенком своей сожительницы, и это закончилось трагедией.

После того, как маленький мальчик начал плакать, злоумышленник сначала бил его по голове, а затем зажал ему рукой рот и нос. От этого ребенок скончался. После того, как душителя задержали, он сознался в содеянном.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Прокуратура уже начала проверку, которая должна оценить работу органов, проводивших профилактику этой семьи.